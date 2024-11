Toži RTV Slovenija, ker naj bi bili poslovni razlogi za odpoved le krinka

V nadaljevanju preberite:

Ljubljansko delovno in socialno sodišče se te dni ukvarja s tožbo novinarke Tjaše Platovšek, ki jo je vložila zoper svojega delodajalca, RTV Slovenija. Bila je ena od 15 zaposlenih, ki so 26. decembra lani zaradi ukinitve oddaj Panorama in Magnet v roke dobili odredbo o čakanju na delu in prepoved vstopa v prostore nacionalne televizije.