Na cesti več mladoletnikov, eden celo za volanom avta

Na območju PU Novo mesto je v sredo izstopala prometna problematika. Obravnavali so hudo nesrečo, imeli pa so opravka tudi z več mladoletniki, celo otrokom, ki so sebe in druge spravljali v nevarnost.

Nekaj po 14. uri je policistom telefon zazvonil zaradi nesreče v Sevnici. Voznik osebnega avtomobila, star 49 let, je vozil iz smeri Blance proti Radečam in na Savski cesti »zaradi nepravilnega premika z vozilom zapeljal levo v trenutku, ko je za njim pravilno pripeljal 56-letni motorist.« Ta je s prednjim delom motorja oplazil avtomobil, padel in se hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli, s helikopterjem so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Povzročitelja bodo ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Malo po 20. uri so med kontrolo prometa na območju Novega mesta, ko so ugotavljali kršitve voznikov mopedov, na Drski ustavili voznika mopeda, otroka, in ugotovili, da ne izpolnjuje predpisane starosti za vožnjo mopeda. »Moped so zasegli in o kršitvi obvestili starše, ki so otroka prevzeli. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče,« smo izvedeli.

Nekaj pred 22. uro pa so na območju Kettejevega drevoreda ustavili 16-letnega voznika mopeda. »Zaradi suma, da mladoletnik vozi predelan moped, ki dosega hitrost, višjo od konstrukcijsko določene, so mu mu moped zasegli in odredili izredni tehnični pregled. Na podlagi ugotovitev bodo zoper kršitelja ustrezno ukrepali,« so pojasnili.

Okoli 23.30 pa so mladoletnika zalotili celo za volanom avtomobila. »Novomeški prometniki so na Kandijski ustavili voznika osebnega avtomobila renault megane. Med postopkom so ugotovili, da je avtomobil vozil 15-letnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog,« so sporočili. Ukrepali pa bodo tudi zoper očeta, ki mu je dal avtomobil v uporabo. Zakon o voznikih namreč določa, da se z globo 500 evrov za prekršek kaznuje oseba, ki da motorno vozilo v uporabo osebi, ki ne sme voziti takega vozila.