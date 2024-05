Na Majorki popustila streha restavracije, umrle so najmanj štiri osebe

Na priljubljenem španskem turističnem otoku Majorka se je zrušila streha dvonadstropne restavracije, poročajo mednarodne novinarske agencije. Kot navaja AFP, ki se sklicuje na lokalne reševalne službe, je nesreča povzročila najmanj štiri smrtne žrtve.

»Štirje so mrtvi in okoli 21 ranjenih,« so povedali reševalci in dodali, da je med ranjenimi več hudo poškodovanih. Lokalni mediji so poročali, da je bila dvonadstropna stavba na območju Playa de Palma južno od glavnega mesta otoka Palma de Mallorca.

Na kraju dogodka sodeč po fotografijah, objavljenih v lokalnih medijih, posredujejo gasilci, policisti in reševalna vozila.

FOTO: Jaime Reina/AFP