Ob sobotni paradi ponosa odvrgli solzivec in metali jajca

Policisti so na sobotni paradi ponosa v Ljubljani obravnavali primer, ko je posameznik v prepiru zoper nekoga uporabil solzivec, nekoga drugega pa so polili z vodo in vanj metali jajca. Šlo je za posamične dogodke pred začetkom shoda, med shodom pa so zaznali nekaj posameznikov, ki so izražali nasprotna mnenja, so sporočili s PU Ljubljana.

Kot so v sporočilu za javnost navedli na Policijski upravi Ljubljana, so policisti ob shodu v največji možni meri preprečevali vsakršna kazniva ravnanja ter zagotavljali uresničevanje ustavno zagotovljene pravice do svobode izražanja ter do mirnega zbiranja in javnih zborovanj. Po njihovih navedbah je policija pred in med dogodkom tesno in tvorno sodelovala z organizatorjem.

Pred shodom, ki je potekal v središču Ljubljane, so prejeli prijavo o sumu kaznivega dejanja tatvine, kjer osumljenec še ni znan. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so navedli.

Obravnavali pa so tudi kršitvi javnega reda in miru, kjer policisti zoper znana osumljenca zbirajo obvestila. Po prvih podatkih je v enem primeru znani osumljenec v prepiru zoper oškodovanca uporabil solzivec, v drugem primeru pa je znani osumljenec oškodovanca polil z vodo in vanj metal jajca, so pojasnili.

Po dosedanjih informacijah je šlo »za posamične dogodke pred začetkom samega shoda, ki jih vnaprej ni bilo mogoče predvideti«.

Policisti so med shodom sicer zaznali nekaj posameznikov, ki so izražali nasprotna mnenja in so v okviru pooblastil ugotavljali identiteto teh oseb, neposredno pa niso zaznali kršitev, so navedli. Zbiranje obvestil nadaljujejo in bodo v primeru drugih zaznanih kršitev oziroma kaznivih ravnanj ustrezno ukrepali.

Ob tem so poudarili, da imajo v policiji ničelno toleranco do vsakršnih oblik kaznivih ravnanj, "v tej zvezi še posebej, če gre za sum kaznivih ravnanj javnega spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti".

Tako žrtve kot priče morebitnih kaznivih ravnanj pozivajo, da o tem takoj obvestijo policijo na številko 113 ali na anonimno številko 080 1200.

So pa na sobotni incident opozorili tudi v SDS, kjer so jim neznanci popisali zid pri vhodu na dvorišče stavbe, v kateri ima stranka sedež. Fotografijo napisa je predsednik stranke Janez Janša objavil na omrežju X in pripisal: »Včeraj so 'ponosni in spoštljivi' pustili tole pred vhodom v Hišo dr. Jožeta Pučnika, kjer je sedež SDS.«

Kot je razvidno iz fotografije, so narisali simbol srpa in kladiva ter pripisali črke ueer, kar skupaj sestavlja besedo queer, ki označuje posameznike, ki se umeščajo zunaj spolnih in seksualnih norm. Temu je dodan še zapis Smrt fašizmu.

Letošnja parada ponosa je potekala pod geslom Pogled nazaj, korak naprej, z njo pa je skupnost obeležila 40. obletnico gibanja LGBT na Slovenskem. Začela se je v Parku zvezda in na Kongresnem trgu, popoldne se je dogajanje premaknilo na Metelkovo, od koder je nazaj proti mestnemu središču krenila povorka. Končala se je s prireditvijo na Kongresnem trgu.