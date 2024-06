V prometni nesreči v Ilirski Bistrici umrl 65-letni motorist

PU Koper je sporočil, da so bili danes dopoldan, okrog 10.40 obveščeni o prometni nesreči na Ul. Nikole Tesla v Ilirski Bistrici. V nesreči sta bila udeležena 65-letni voznik motornega kolesa in 40-letna voznica osebnega avtomobila, oba doma iz okolice Ilirske Bistrice.

Motorista so z reševalnim vozilom odpeljali s kraja in je na poti v bolnišnico umrl. Pvre ugotovitve kažejo, da sta bila v nesreči telesno poškodovana še voznica osebnega avtomobila in 12-letna sopotnica v osebnem vozilu.

Policisti opravljajo ogled kraja prometne nesreče, na tem delu pa je cesta zaprta in obvoz urejen skozi mesto Il. Bistrica.