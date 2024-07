Na območju Črne na Koroškem v prometni nesreči umrl pešec

V Pristavi na območju Črne na Koroškem se je danes okoli pol desetih dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena pešec in voznik tovornega vozila. Pešec je zaradi poškodb umrl.

Policisti so zaprli cesto za ves promet in opravljajo ogled kraja prometne nesreče, so sporočili s celjske policijske uprave. Več podatkov bodo sporočili po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih.