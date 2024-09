Na Poreznu znova gori

Iz Prostovoljnega gasilskega društva Cerkno so popoldne sporočili, da s podporo ostalih društev Gasilske zveze Cerkno ponovno posredujejo pri gašenju požara na Poreznu. Znova je zagorelo na težko dostopnem terenu, tokrat na okoli hektar velikem območju tik pod vrhom. Trenutno požar omejujejo z levega in desnega boka, so zapisali. Angažirali so 49 gasilcev iz celotne Gasilske zveze Cerkno ter PGD Davča. Popoldne so na pomoč priskočili tudi trije air tractorji.

V medijih so se sicer v minulih dneh že večkrat vrstile informacije o ognju na težko dostopnih območjih na tem najvišjem vrhu Idrijsko-cerkljanskega hribovja. Nazadnje so v ponedeljek objavili, da je bil ogenj na terenu, kjer je zagorelo že v soboto popoldne, pod nadzorom.

»Težko govorimo o tem, da je požar pogašen, saj v koreninskem delu še vedno tli. Dogajanje nadzirajo in odpravljajo morebitna lokalna žarišča. Tako bo vse dotlej, dokler ne pride do poštenega deževja,« je v ponedeljek za STA povedal generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.

V soboto pozno popoldne je sicer zagorelo na težko dostopnem terenu pod Poreznom na območju Občine Tolmin. Gasilci so požar še istega dne deloma pogasili, akcijo pa nadaljevali v nedeljo, tudi ob podpori treh letal air tractor in helikopterja Slovenske vojske.

Na tolminski strani pobočja Porezna pa je zagorelo že dan prej, v petek, in sicer je ogenj zajel okoli pol hektara težko dostopnega terena. Ta požar je najverjetneje sprožila strela.