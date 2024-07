Našli odgovorne za izlitje kurilnega olja

Izolski policisti so sklenili preiskavo izlitja kurilnega olja v Izoli decembra 2022 in spisali kazensko ovadbo zoper odgovorne. Ker je takrat 38-letni državljan Slovenije zaradi malomarnosti na dvorišču hotela namestil nepopoln ventil regulacije pritiska, je v okolje izteklo približno 29.340 litrov kurilnega olja.

Kot so sporočili s koprske policijske uprave, je 38-letnik utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. V povezavi s primerom so ovadili tudi pravno osebo s sedežem na območju Kopra in odgovorno osebo pravne osebe.

Na Agenciji RS za okolje (Arso) so po izvrtanju trinajstih vrtin junija lani ugotovili, kam je kurilno olje iz rezervoarja Hotela Delfin sploh odteklo. Olje se je zadržalo v ožjem območju med mestom izlitja in obalo in tako ni odteklo nikamor drugam. V nadaljevanju so pristojni poskrbeli za odstranjevanje olja, vse poletje pa so tudi redno vzorčili kopalne vode. Vzorce s kopališča Delfin so na agenciji pregledali tudi pred začetkom letošnje uradne kopalne sezone. Analiza ni pokazala vsebnosti mineralnih olj, prav tako ne bakterij fekalnega izvora, so spomnili na STA.

Na Inšpektoratu za okolje in energijo so sicer zatrdili, da so bili o izlitju olja obveščeni šele 30. decembra 2022. A je portal Regional Obala v uredništvo prejel dokumente in fotografije občana, s katerimi je dokazal, da je informacijo o izlitju inšpektoratu posredoval že 26. decembra, dodaja STA. Ko je bilo ugotovljeno, da je do izlitja prišlo, so v Hotelu Delfin domnevali, da se je izlilo 3000 litrov olja. Pozneje se je izkazalo, da je bila količina skoraj desetkrat večja.