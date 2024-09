Zagovornica: Znašla se je v situaciji, ko lahko preživi le eden

Irena Tihec na današnjem predobravnavnem naroku na mariborskem okrožnem sodišču ni priznala krivde za smrt moža aprila leta 2022 v družinski hiši v Brunšviku. Tožilka Mateja Artenjak ji očita kaznivo dejanje uboja, zagovornica Vesna Györkös Žnidar pa je prepričana, da je njena varovanka nedolžna in je bila žrtev partnerjevega nasilja.

Več kot dve leti po družinski tragediji, v kateri je umrl športni novinar Aleš Tihec, je Tihčeva le stopila pred sodnico Majo Balažic, a se je odločila, da krivde za očitano kaznivo dejanje ne bo priznala. Zaradi tega jo 23. januarja čaka začetek sojenja, na zahtevo obrambe pred sodnim senatom, v primeru obsodbe pa ji grozi od pet do 15 let zapora.

V obtožnici ji tožilka Artenjak očita, da je 15. aprila 2022 v stanovanjski hiši v Brunšviku moža med prepirom in njegovim predhodnim nasilnim vedenjem zabodla s kuhinjskim nožem, zaradi česar je ta po nekaj minutah umrl.

Domnevno patološko ljubosumje pokojnega

Njena zagovornica Györkös Žnidar, ki je le nekaj dni po dogodku in odrejenem priporu dosegla, da se obdolžena lahko brani s prostosti, je danes predlagala zaslišanje nekaj dodatnih prič, ob tistih, ki jih je predlagalo tožilstvo. Med njimi so nekateri sorodniki, znanci in sodelavci, ki so poznali družinske razmere in bi lahko izpovedali kaj več o domnevnem bolestnem ljubosumju pokojnega, ki naj bi bil zaradi tega z ženo večkrat v sporu in do nje tudi nasilen.

Aleš Tihec FOTO: Mediaspeed.net

Obramba je predlagala tudi zaslišanje njune mladoletne hčere, ki bi prav tako lahko povedala kaj o medsebojnih prepirih zakoncev, ter imenovanje izvedenca psihologa, ki bi senatu pojasnil okoliščine patološkega ljubosumja pokojnega.

Medtem ko tožilka večini predlogov ni nasprotovala, pa je ocenila, da zaslišanje hčere ni potrebno, če pa že, naj se jo zaščiti in zasliši v hiši za otroke. Prav tako meni, da imenovanje psihologa ni potrebno, saj bo na ta vprašanja lahko odgovoril že imenovani izvedenec psihiatrične stroke.

Nekaj prič je predlagal še pooblaščenec oškodovanke Simon Dolinšek, ki zastopa mater pokojnega. Šlo naj bi za priče, ki bi lahko pričale v drugačni smeri, in sicer da v družini niso opazile nobenih večjih težav, ena od njih pa naj bi izpovedala, da je obtožena po dogodku poskušala nanjo vplivati, da bi prilagodila svojo zgodbo v preiskavi.

Tožilka Artenjak po opravljenem predobravnavnem naroku ni bila preveč zgovorna, češ da je še prezgodaj za komentar. »Tožilstvo se je za takšno obtožnico odločilo po oceni dokazov, ki smo jih zbrali med dosedanjim potekom postopka, obtožnica pa je pravnomočna,« je dejala. Tega, kakšno sankcijo bi predlagala v primeru priznanja krivde, pa ni želela izdati.

Zaradi femicida ubitih kar sedem žensk

Odvetnica Györkös Žnidar je prepričana, da je obtoženo treba oprostiti obtožb, saj da se nobena ženska ni dolžna pustiti izmaličiti ali ubiti svojemu nasilnemu partnerju. Že izvedenec psihiater je po njenih besedah povedal, da se je Irena Tihec zaradi stopnjevanega nasilja znašla v situaciji, ko lahko preživi samo eden.

Zaradi strahu in varovanja svojega življenja je ravnala v samoobrambnem nagonu, da bi zaščitila svoje življenje, je poudarila odvetnica. Spomnila je, da je bilo tistega leta po uradnih podatkih v Sloveniji zaradi femicida ubitih kar sedem žensk.

»Če ne bi ravnala, tako kot je, bi bila danes statistična številka osem, otroci pa bi izgubili oba starša,« je dejala zagovornica, ki meni, da je to sojenje izjemnega pomena tudi v družbeno socialnem smislu, saj bo razgrnilo marsikateri nov vidik in omogočilo večjo občutljivost družbe do nasilja v družini. Tudi zato obramba v večjem delu sojenja ne bo zahtevala, da se to izvaja brez prisotnosti javnosti, je še zatrdila.