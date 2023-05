Obtoženi bi zanjo naredil vse, a jo je hotel le zase

»Ni prenesel, da bi bila ona s kakšnim drugim moškim,« je ljubljanska okrožna sodnica Tina Lesar pojasnila razloge za kruto kaznivo dejanje, zaradi katerega bo Veljko Vacić v zaporu dolgih 15 let. Svojo nekdanjo partnerico Špelo V. je namreč poskušal umoriti zaradi ljubosumja, obsojen pa je bil tudi zato, ker si je vzel pravico, da si jo lahko lasti.

Tako je po skoraj sedmih mesecih od začetka sojenja sklenil petčlanski sodni senat, ki mu je predsedovala Lesarjeva. Za Vacića, ki se razglasitve sodbe ni udeležil, je bil očitno največji problem Špelin nekdanji partner. Z njim, kot je oškodovanka povedala na sodišču, se je res videvala, a le zaradi skupnih otrok. Enako je potrdil on. Vacić naj bi ga, kot je razlagal, enkrat že napadel in mu grozil, da bo »vse povozil«, češ da je Špela njegova.

Lastniški, in ne enakopraven odnos

Že tožilka Vesna Kermavt, ki je za Vacića predlagala 17 let zapora, je v zaključnih besedah spomnila na izpovedi prič, da je obtoženi Špelo res imel rad, da bi zanjo naredil vse, a da jo je hotel le zase. Skratka, šlo je za lastniški, in ne enakopraven odnos, kakor je po besedah sodnice celotno zadevo poskušala prikazati obramba.

»Oškodovanka je z njim ohranjala odnos samo zato, ker je s tem hotela obtoženega miriti. In ravno to delajo žrtve,« je bila jasna Lesarjeva. Kot tudi, da ni dvoma, da si jo je lastil. Oškodovanka je morala, kot smo lahko slišali med sojenjem, ves prosti čas preživeti z obtoženim. Bila je tudi pod njegovim stalnim nadzorom. Že zjutraj je stal pred njenim blokom, govoril ji je tudi, da če ne bo njegova, ne bo od nikogar, in da bo v tem primeru ubil njo in otroka. »Oškodovanki je grozil še iz pripora na svojem profilu na facebooku, čeprav v priporu ne bi smel imeti dostopa do interneta in mobilnega telefona,« je še opozorila tožilka.

Dogodek, zaradi katerega je bil Vacić 30. januarja lani ob 16.40 pridržan, se je tistega dne med 12. in 13. uro začel odvijati na ljubljanski obvoznici. Med vožnjo je povsem po naključju opazil Špelin avto in ji sledil vse do Ceste XVI v ljubljanskem Polju. Želel je preveriti, ali gre k nekdanjemu partnerju. Ko je parkirala, je najprej razbil vetrobransko steklo na njenem avtu in ji očital, da ga vara, grozil je, da jo bo ubil. »Varala si me, ubil te bom! Če ne boš moja, ne boš od nobenega,« naj bi se po Špelinem spominu drl nanjo. Vse to vpričo 12-letne hčerke v avtu, zato je Špela, da bi jo zaščitila, stopila iz vozila, enemu od tam naključno prisotnih pa je rekla, naj pokliče policijo. Obtoženi se je obrnil in ji rekel: »A ti boš klicala policijo!« ter jo z izvijačem zabodel v prsni koš in vrat.

Iz izvedenskega mnenja sledi, da je bila poškodba v prsni koš storjena z zamahom, v vrat pa s sunkom. »To kaže na naklep. Da ne gre za ruvanje, kot je zatrjeval obtoženi,« je včeraj poudarila sodnica in še, da to, da je obtoženi Špelo obravnaval kot svojo lastnino, kaže tudi esemes sporočilo, ki ga je poslal po dejanju. V njem je zapisal, da jo je »zaklal«.

Toksična zveza, polna ljubosumja in groženj

Špela je večletno zvezo z obtoženim na sodišču opisala kot toksično, posesivno, polno ljubosumja in groženj, kaj se bo zgodilo, če ga zapusti. V nekem trenutku se je zato umaknila celo v varno hišo. Kljub temu je bila še vedno z njim v stiku, saj se ga je bala. Da ne bi delal težav, mu je dajala lažno upanje. Decembra 2021 se je odločila, da bo z njim prekinila vse stike. Čez nekaj tednov je Vacić dobil novo partnerico.

Vacić se je zagovarjal, da ga je Špela, tudi ko sta že šla narazen, večkrat klicala in mu govorila, da ga ima rada. On pa da je ni hotel, ker je vedel, da ima težave z drogo. Tistega dne ji je res sledil po obvoznici, a le zato, da bi preveril, ali gre k bivšemu. Ko je parkirala, je imel v rokah parfum, da bi z njim razbil steklo. Špela naj bi iz avta prišla sama, med prerivanjem pa je po roki občutil nekakšno pikanje. In opazil, da Špela v roki drži pilico za nohte. »Jaz je nisem zabodel, ona je mene, imela je pilo. Vpila je 'ubil si me, ubil si me, kaj si naredil'. Bila je krvava, tudi jaz sem imel krvavo majico,« je povedal Vacić, ki je nato s kraja dogodka odpeljal.

Špela V. je zoper obtoženega vložila premoženjskopravni zahtevek v višini 25.000 evrov (za prestane telesne in duševne bolečine, predvsem za preživeti strah, da ji bo vzel življenje) ter še 500 evrov za zamenjavo stekla na njenem avtomobilu, ki ga je poškodoval. Petčlanski sodni senat je v zvezi s tem odločil, da naj to dokazuje na pravdnem oddelku sodišča.

O kazenski sankciji je senat menil, da je za Vacića 15 let zapora pravična kazen. Kot je pojasnila sodnica, je šlo v tem primeru za poskus storitve kaznivega dejanja, saj je Špela V. napad v vitalne dele telesa, srce in vrat, k sreči preživela. »Senatu je žal, da družba obtoženemu ni sporočila, da ne sme tako grobo ravnati z ljudmi,« je poudarila sodnica, ki je spomnila tudi na to, da obtoženčeva obsežna predkaznovanost kaže na njegovo nepripravljenost upoštevanja družbenih pravil.