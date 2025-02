Očitki o prisvajanju denarja niso dokazani

Okrožno sodišče v Mariboru je zastopnico humanitarnega društva Maus Natašo Evelino Časart oprostilo obtožb o protipravni prisvojitvi dela zbranega denarja v dobrodelne namene. Ocenilo je, da očitki niso dokazani. Tožilstvo, ki je predlagalo dve leti zapora, je napovedalo pritožbo.

Tožilstvo je obtoženi, ki je med sojenjem večkrat spremenila svoj priimek, očitalo, da je najmanj od septembra 2016 do oktobra 2019 kot zastopnica društva Maus, ki je med drugim zbiralo denar za operacije otrok v ZDA, pridobila sebi okoli 86.000 evrov protipravne premoženjske koristi, drugim pa okoli 41.000 evrov. Zagovornik obtožene Primož Žontar je vse očitke zavrnil: »Obtožena ni pridobila sebi niti evra gotovine in je ves zbrani denar nakazala na račun društva.« Vse akcije da so bile vodene strogo namensko, društvo pa je moralo vsako leto dokazovati svoje dejavnosti občini.

Po mnenju sodišča tako ni dokazano, da je obtožena storila očitano kaznivo dejanje. Med drugim je tudi sodni izvedenec finančne stroke večkrat izpostavil, da so podatki pomanjkljivi, zato je mogoče le ugibati, koliko denarja je bilo zbranega. Da je bilo zbranega več, kot trdijo v društvu, je dejala le ena priča.

Vsi starši bolnih otrok, razen enih, so prejeli vsa zbrana sredstva. Res je, da je bila organizacija društva slaba, a to ni dovolj za obsodilno sodbo. Sodnica je v obrazložitvi sodbe povedala še, da je bila kazenska ovadba podana med akcijo za dečka Gala, zato obtoženi ni mogoče očitati, da sredstev ni nakazala, saj je zbiranje še potekalo.

Po ocenah sodišča obtoženi ni mogoče očitati, da je zavestno povzročila škodo. Tudi če si je izplačevala določena sredstva, tega ni storila na škodo otrok, za katere jih je zbirala. Ti so dobili plačane zdravstvene storitve.