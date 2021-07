Po avtocesti vozil 226 kilometrov na uro

Skorajda ni dneva, da policisti Postaje prometne policije Celje ne obravnavajo izstopajočih prometnih dogodkov na avtocesti. Potem, ko so včeraj poročali o Romunu, ki je bil močno prehiter na treh zaporednih meritvah hitrosti, danes poročajo o vozniku, ki je v bližini uvoza na avtocesto Celje - vzhod, v smeri proti Mariboru, v večernih urah, vozil 226 kilometrov na uro.



Voznik je ves čas vozil po levem, prehitevalnem prometnem pasu, kljub temu, da je bil desni vozni pas prost. Ko je na levem pasu dohitel skupino vozil, jih je nekaj prehitel po desnem voznem pasu, nato pa ugasnil luči in ostalo kolono prehitel po odstavnem pasu, po katerem je nato vozil vse do izvoza Dramlje, kjer je zapustil avtocesto.



Na izvozu z avtoceste je kljub neprekinjeni ločilni črti polkrožno obrnil in z vožnjo nadaljeval nazaj proti avtocesti A1, kjer je v levem ovinku uvoza, zaradi neprilagojene hitrosti, izgubil oblast nad vozilom, zapeljal z vozišča in trčil v travnato brežino. Zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov smo mu izrekli 2.300 evrov globe ter 12 kazenskih točk.

