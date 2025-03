Po tragediji v bazenu v Slovenj Gradcu župan zahteva notranji nadzor

Zaradi nedeljskega dogodka na slovenjgraškem bazenu, po katerem je danes dopoldne v bolnišnici umrl 41-letni moški, je župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler zahteval notranji nadzor ravnanja zaposlenih ob dogodku na bazenu, je sporočil za STA.

Z dogodkom je seznanjena tudi policija, ta bo o tem seznanila tožilstvo.

O dogodku so bili na Policijski upravi (PU) Celje obveščeni v nedeljo okoli 18.30 ure. »41-letni moški, ki je sicer tudi potapljač, je na bazen prišel z mladoletnim sinom in prijateljem. Po prvih podatkih naj bi sin opazil, da je z očetom, ki je plaval pod vodo, nekaj narobe, zato je skočil v vodo ter mu poskušal pomagati,« so za STA navedli na PU Celje.

Takoj je na pomoč priskočil prijatelj, s katerim so skupaj prišli na bazen. »Skupaj sta ga potegnila do roba bazena, kjer ga je reševalec začel oživljati in ga je oživljal do prihoda nujne medicinske pomoči,« so zapisali pri PU Celje. V nedeljo v večernih urah so bili na policiji obveščeni, da je zdravstveno stanje moškega stabilno.

A danes dopoldne je 41-letni moški v bolnišnici umrl. Odrejena je bila sanitarna obdukcija. »Po vseh zbranih obvestilih bomo o zadevi seznanili pristojno okrožno državno tožilstvo. Ker je bil pri dogodku prisoten mladoletni otrok, bomo s primerom seznanili še pristojni center za socialno delo (CSD),« so še zapisali na PU Celje.