Pogrešana planinca našli mrtva na ledeniku pod Skuto

V nedeljo popoldne so reševalci na območju ledenika pod Skuto našli mrtva planinca, potem ko so njuni sorodniki celjske policiste obvestili, da sta pogrešana. Takoj se je začela reševalna akcija, v kateri sta poleg pripadnikov GRSZ za helikoptersko reševanje, predstavnikov letalske enote policije in več gorskih reševalcev sodelovala tudi predstavnika gorske enote PPE PU Celje.

Razmere za reševanje so bile izjemno zahtevne zaradi ekstremnega terena in močnih sunkov vetra. Pohodnika, ki sta se v soboto odpravila iz Matkovega kota v smeri Mrzle gore, so našli na višini okoli 2000 metrov. Gre za alpinistično smer II. do III. stopnje težavnosti, na kateri ni varoval. Poleg tega pot ni kategorizirana, teren pa je zelo krušljiv.

Pogrešanega 40-letnega planinca so reševalci našli na ledeniku pod Skuto, nato pa na majhni skalni polici v steni ledenika še mrtvega 27-letnika. Glede na dosedanje ugotovitve sta sicer izkušena planinca najverjetneje padla z velike višine na grebenskem prehodu med Koroško Rinko in Skuto.