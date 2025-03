Nad Veliko planino izginilo manjše letalo, iskanje otežuje slabo vreme

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so jih okrog 9.30 obvestili o pogrešanem letalu. Komunikacija manjšega letala s kontrolo zračnega prometa je bila namreč prekinjena. Letalo je izginilo z radarja, ni pa jasno, ali je strmoglavilo ali ne.

Stik z letalom so iz še neznanega razloga izgubili na območju Velike planine, tam zdaj policija in druge reševalne službe izvajajo aktivnosti. Iskanje je oteženo zaradi izredno slabega vremena in slabe vidljivosti, ki otežujeta tudi letenje reševalnih helikopterjev.

Velika planina. FOTO: Posnetek zaslona

Podatki spletne aplikacije Flightradar24 kažejo, da gre za manjše letalo vrste piper. Vzletelo je v Zagrebu in nekaj po 8. uri izginilo na območju Velike planine, poroča portal 24ur.

Po poročanju portala Kamnik.info naj bi bil v letalu samo pilot.