Policisti prijeli osumljenca ropa in poskusa ropa ljubljanskih trgovin

Policisti PU Ljubljana so prijeli 37-letnega moškega iz Domžal, ki je osumljen, da je v torek oropal eno od trgovin v centru Ljubljane, pred tem pa je drugo trgovino v centru Ljubljane poskusil oropati. Odkrili so tudi mladoletnika, ki sta v začetku junija v Kočevju sprehajalcu ukradla denarnico in ga pri tem lažje poškodovala.

V prvem primeru je po navedbah Policijske uprave (PU) Ljubljana storilec v torek vstopil v prodajalno v centru Ljubljane in zaposleni na blagajni zagrozil, svoje grožnje pa je podkrepil z iglo v roki ter od prodajalke zahteval denar. Vzel je nekaj bankovcev in pobegnil. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Pred tem so policisti istega dne obravnavali podoben dogodek, kjer je isti osumljenec ravno tako v centru Ljubljane vstopil v eno izmed trgovin in prodajalcu grozil z iglo v roki, vendar ni ničesar odnesel in je pobegnil s kraja.

37-letnemu moškemu iz Domžal, ki je osumljen kaznivih dejanj ropa in poskusa ropa, so policisti v četrtek odvzeli prostost in ga bodo po zbranih obvestilih privedli k preiskovalnemu sodniku. V preteklosti je bil osumljenec že obravnavan za premoženjska kazniva dejanja, so pojasnili na PU Ljubljana.

Sedmega junija pa so policisti obravnavali rop v Kočevju. Okoli 20. ure sta dva mlajša moška na sprehajalni poti ogovorila starejšega moškega. Med pogovorom sta ga poskušala zamotiti in mu iz zadnjega žepa hlač ukrasti denarnico. Oškodovanec je to zaznal in se uprl. Med ruvanjem sta mu iz rok iztrgala denarnico in peš pobegnila, z ukradenim denarjem pa sta v nadaljevanju opravila razne nakupe.

V dogodku je bil oškodovanec lažje telesno poškodovan. Policisti so z intenzivnim zbiranjem obvestil in pregledom posnetkov nadzornih kamer ugotovili identiteto obeh osumljenih mladoletnih oseb, ki sta bila v preteklosti že obravnavana za kazniva dejanja zoper premoženje. Proti osumljencema je bila podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma ropa, so še sporočili s PU Ljubljana.