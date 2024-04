Blejski policisti raziskujejo nesrečo na Savi, udeležen je bil otrok

S Policijske uprave Kranj poročajo o dogodku, v katerem je bil udeležen otrok. Navajajo vožnjo s kajakom, več podatkov zaenkrat niso posredovali. Po neuradnih podatkih naj bi se pri vožnji s kajakom poškodoval otrok, ogroženo naj bi bilo njegovo življenje.

»V okviru varstva osebnih podatkov, še posebej varstva podatkov otrok, vas obveščamo, da so bili blejski policisti danes okoli 12. ure obveščeni o dogodku na reki Savi. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je bil v dogodku pri vožnji s kajakom udeležen otrok. Policisti so kraj zavarovali in opravljajo ogled. Obveščeni sta bili dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. Več podrobnosti vam zaradi interesa kriminalistične preiskave ne moremo posredovati. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je zapisal predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj Roland Brajič.

Kot neuradno navaja STA, naj bi se pri vožnji s kajakom poškodoval otrok, njegovo življenje naj bi bilo ogroženo. O dogodku v kategoriji nesreč na oziroma v vodi na območju Bleda sicer poroča tudi Uprava RS za zaščito in varovanje. Podrobnosti ne navaja, le čas nesreče 11.57.