Previdno s plačilom, na parkomatih odkrili lažne QR kode

Ljubljanski policisti so bili obveščeni o sumih goljufij, povezanih s plačilom parkirnin na parkiriščih na območju mesta Ljubljana, sporočajo s Policijske uprave Ljubljana.

Doslej neznani storilci so na parkomate javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice namestili nalepke s QR kodami kot možno obliko plačila parkirnine s skeniranjem kode in nadaljnjim plačilom prek spletne strani, na katero vodi povezava s QR kode. Spletna stran vsebuje obrazec, ki zahteva vnos podatkov o bančni kartici, tako pridobljeni podatki pa so bili v nadaljevanju predmet zlorab oziroma goljufij.

Takoj po zaznavi zlorab je upravljalec parkirišč pregledal parkomate in odstranil nalepke z lažno vsebino oziroma QR kodo. Kdaj so bile nalepke nameščene in kdo jih je namestil, še ni znano. Glede tega poteka kriminalistična preiskava.

Lažna spletna stran. FOTO: PU Ljubjana

Plačilo parkirnine na parkomatih je mogoče z gotovino (kovanci), z uporabo plačilnega sistema Valu, z enotno mestno kartico Urbana, prek aplikacij Urbana ali EasyPark, nikakor pa ne prek spletnih povezav s QR kod, še poudarja Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana in povzema: »V kolikor ste v zadnjem obdobju pri parkiranju izvedli plačilo prek povezave s QR kode na parkomatu, ste bili najverjetneje žrtev goljufije oziroma zlorabe bančnih podatkov.« Zato pristojni s PU morebitne žrtve pozivajo, da o tem nemudoma obvestijo najbližjo enoto policije.

Hkrati o tem obvestite tudi svojo banko, svetujejo policisti, da bo lahko ustrezno ukrepala oziroma preprečila zlorabe vnesenih podatkov. V primeru, da je voznik na vozilo prejel obvestilo, da parkirnina ni plačana, pa naj to prek elektronske pošte info@lpt.si sporoči tudi na javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice.

Kot še poudarja Tomaževic, opozorila in nasveti veljajo zgolj za tiste, ki so uporabili spletno povezavo QR kode z nalepk na parkomatih in na spletno stran vnesli podatke o svojem bančnem računu.