Prijatelja naj bi odpeljal v gore na prezahtevno turo

Pet let po tragediji, ko je malo pod vrhom ene od najbolj divjih in samotnih gora pri nas – 2589 metrov visokega Spodnjega Rokava – omahnil v smrt gorski tekač in turni smučar Jure Ribnikar iz Seničnega pri Tržiču, se je na kranjskem okrajnem sodišču začela odškodninska pravda med njegovimi sestro in starši na eni strani ter njegovim prijateljem Nejcem Kuharjem, s katerim je bil na poslednji turi.

Juretov oče Janez Ribnikar, mama Mirjam Ribnikar in sestra Saša Ribnikar so zoper enega od naših najuspešnejših tekmovalnih turnih smučarjev in gorskih tekačev Nejca Kuharja vložili 46.000 evrov vredno odškodninsko tožbo, saj ga krivijo za sinovo in bratovo smrt.

Nesreča se je zgodila v 700 metrov dolgi alpinistični smeri Potočnik–Tominšek na Spodnji Rokav, katere težavnost je ocenjena s stopnjo III/I–II po alpinistični lestvici UIAA od I do XI. To pomeni, da gre za skromne plezalske težave in da to večina obvlada brez navezovanja, razen v najtežjem mestu na vrhu, v izstopnem kaminu, ocenjenem s stopnjo III. Tam je za neizkušene potrebno varovanje.

Družina Jureta Ribnikarja za njegovo smrt krivi Nejca Kuharja. Skupaj sta odšla v gore, kjer se je zgodila tragična nesreča. Tožniki menijo, da je bilo območje prezahtevno za začetnike.

Neuk plezanja

Ribnikarjevi so prepričani, da je Nejc 34-letnega Jureta odpeljal na prezahtevno turo, na kakršno ga kot izkušeni gornik ne bi smel, saj, kot zatrjujejo, nikoli prej ni plezal in ni znal varovati ter ni imel plezalne opreme. Pri tem naj bi mu Kuhar težave oziroma pasti zamolčal in mu zagotavljal, da ne bo nič težkega ter da ga bo naučil varovanja. Prepričani so tudi, da je Jureta izrabil za turo za doseganje lastnih športno-poslovnih ciljev.

»Jure pred tem ni plezal in je bil povsem neuk. V takšno nevarnost nikoli ne bi privolil, če bi vedel, v kaj se spušča. Na takšno območje se ne vodi začetnikov, četudi so v vrhunski tekaški formi. Jure ni bil vnaprej seznanjen, da bo to tako težko, in tega ni mogel pričakovati, na takšen način on sploh ni hotel plezati.

Toženec je bil takrat v vlogi vodnika, čeprav uradno ni gorski vodnik, in turo bi moral prilagoditi šibkejšemu,« je v imenu tožnikov pred sodiščem dejal odvetnik Damir Raković.

Iz odgovora na tožbo izhaja, da Nejc Kuhar, ki ga zastopa odvetnica Mina Kržišnik, tožbeni zahtevek v celoti zavrača. O zahtevnosti ture je pokojnemu prijatelju predhodno povedal, da gre za strmine in divjino, da je teren skrotast, da vodi na vrh brezpotje, da je zadnjih deset metrov plezalnih ter da ga bo naučil varovanja, saj si je Jure tega želel in se je ture veselil, poleg tega se je s turo strinjal in se je svobodno odločil zanjo.

Zgodilo se je na območju Spodnjega Rokava (na fotografiji desno). FOTO: Tina Horvat

Dolgoletna prijatelja in sotekmovalca

Nejc Kuhar zavrača tudi navedbe Juretove družine, da je na turi nastopil kot gorski vodnik in da je bil njun odnos poslovni in na ravni vodnik – gost, ne prijateljski. »Jure Ribnikar in toženec sta bila dolgoletna prijatelja in sotekmovalca v turnem smučanju. Jure Ribnikar je toženca večkrat povprašal o plezanju in izrazil željo, da bi poskusil tudi sam. Ture nihče od njiju ni dojemal kot vodene, organizirane s strani toženca. Ture ni niti naročil niti mu zanjo ni plačal. Prav tako toženec ni prevzel odgovornosti v smislu vodenega vzpona na goro. Ribnikar je na turo odšel zato, da bi se družil s sicer bolj izkušenim prijateljem in osvojil še neosvojen vrh,« piše v odgovoru na tožbo.

Družina Ribnikar očita Kuharju, da je prikril oziroma ni po resnici navedel, kje se je zgodila nesreča. Po njihovem mnenju se je zgodila na mestu, kjer bi bilo nujno alpinistično varovanje, torej v izstopnem kaminu, medtem ko je v policijskem zapisniku o nesreči navedeno, da se je padec zgodil na nezahtevnem delu poti, na katerem ni bilo nujno varovanje, in sicer na nezahtevnih skrotastih policah z oceno I.

Kot je dejal Nejc Kuhar v odgovoru na tožbo, so ti očitki neutemeljeni in brez dokazov. »Nesreča se je Juretu zgodila v neplezalnem delu poti, na skrotastih policah pod izstopnim kaminom. Če bi padel v izstopnem kaminu, bi bila smer padca popolnoma drugačna in bi pristal v grapi ali levo od poti. Pri tem je šlo za nesrečno naključje oziroma za splet objektivnih in subjektivnih nevarnosti, saj je teren zdrsljiv in skrotast, mogoče je, da se je odlomila skala, ali pa je izgubil ravnotežje. Pred tem je imel za sabo že 600 metrov preplezane smeri z oceno II, kar kaže njegovo sposobnost premagovanja težav te težavnostne stopnje,« je navedel Nejc Kuhar.

Padca ni videl

Kaj natančno se je zgodilo, njegov prijatelj ni videl, saj je hodil pred njim. Izguba je močno zaznamovala tako Juretovo družino kot Nejca Kuharja. Oboji, kot navajajo na sodišču, trpijo duševne bolečine, a kot je navedel Kuhar, jih Ribnikarjevi ne zaradi njega oziroma ker bi on povzročil smrt njihovega sina in brata, ampak so to bolečine ob izgubi bližnjega.

Toženčeva odvetnica Mina Kržišnik je ob koncu prve obravnave povedala, da so obtožbe za krivdo Nejca Kuharja neživljenjske in nedopustno široke. »Tožeča stranka njegovo odgovornost vidi izključno v tem, da je bil bolj izkušen od pokojnega prijatelja. Če je tako, bodo za vse poškodbe ali smrti v gorah, kamor se odpravijo prijatelji na lastno odgovornost, pa tudi pri vseh drugih dejavnostih, vedno odgovarjali bolj izkušeni za manj izkušene.«