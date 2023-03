Slovenski državljan v Istri pral denar, pridobljen prek goljufij BEC

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so v tem mesecu zaključili preiskavo kaznivega dejanja pranja denarja in na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo proti slovenskemu državljanu in njegovi družbi s sedežem v slovenski Istri.

V preiskavi so ugotovili, da je osumljeni prek svoje družbe poskušal prikriti izvor za nekaj več kot pol milijona ameriških dolarjev (0,47 milijona evrov). Denar, ki ga je osumljenec pral na območju slovenske Istre, je izviral iz več kaznivih dejanj tako imenovanih goljufij BEC, storjenih v tujini in izvršenih na škodo španske, kitajske in ameriške družbe.

BEC (Business Email Compromise) so goljufije, za katere je značilno, da storilci prestrežejo elektronsko korespondenco poslovnih subjektov in v sklopu obstoječega ali novega poslovnega razmerja predrugačijo fakturo, in sicer na način, da spremenijo številko bančnega računa. S tem zavedejo poslovne subjekte, da nakažejo sredstva na račune goljufov, misleč, da so plačilo izvedli svojemu poslovnemu partnerju.

Pol milijona dolarjev

Z izvršitvijo teh goljufij so storilcu v letih 2020 in 2021 na bančne račune njegove družbe nakazali približno pol milijona ameriških dolarjev. Izvor umazanega denarja je osumljenec poskušal zakriti z nakupom kriptovalut BTC pri eni od slovenskih kriptomenjalnic ter nadaljnjim prenosom teh valut.

Prenose denarja, ki so služili prikritju izvora umazanega denarja, je prikazal kot del legalnega gospodarskega poslovanja njegove družbe ter za ta namen izdelal več lažnivih računov in pogodb. Za usluge prikrivanja izvora si je osumljeni (oziroma njegova družba) zadržal približno osem odstotkov od celotnega zneska umazanega denarja.

Za kaznivo dejanje pranja denarja (po 245. čl. KZ-1) je predvidena kazen zapora od dve do osem let.