Voznik šolskega avtobusa vozil pod vplivom alkohola

Celjski policisti so med poostrenim nadzorom nad organiziranimi prevozi otrok ustavili voznika šolskega avtobusa, ki je vozil pod vplivom alkohola. Voznika so ustavili tik zatem, ko je pred šolo odložil otroke. »Alkotest je pokazal, da je imel voznik v jutranjih urah 0,11 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka,« so sporočili s Policijske uprave Celje.

Vozniku so izdali plačilni nalog, prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje D-kategorije.

Pri tem so opozorili, da je vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč. »Vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, praviloma slabše zaznavajo dogajanje na cestah, zmanjša se njihova možnost predvidevanja in presoje, poveča pa se verjetnost povzročitve prometne nesreče. Pri vozniku, ki ima v krvi 0,5 promila alkohola, se verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa se kar osemkrat poveča v primerjavi s treznim voznikom.«