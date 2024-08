Štajerska avtocesta zaprta, prevrnil se je priklopnik s psički

Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta pred priključkom Dramlje proti Ljubljani, zato je nastal zastoj, poroča prometnoinformacijski center. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti. Po prvih informacijah Policijske uprave (PU) Celje se je prevrnilo vozilo z lahkim priklopnikom, v katerem so bili pasji mladiči.

Kot so za STA pojasnili na PU Celje, se je vozilo z lahkim priklopnikom prevrnilo zaradi neprilagojene hitrosti. Po prvih informacijah v prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, so bili pa v priklopniku pasji mladiči, ki so ob nesreči popadali ven in se razbežali. Na kraju sedaj čakajo veterinarje, ki bodo mladičem pomagali.

Prometnoinformacijski center sicer priporoča obvoz po regionalni cesti Tepanje-Slovenske Konjice-Stranice-Frankolovo-Vojnik-Celje.

Zastoji nastajajo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji in na cestah Bohinjska Bela - Bled in Lesce - Bled.