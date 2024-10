Igralec in nekdanji profesor Matjaž Tribušon naj bi kmalu stopil pred sodnika

V nadaljevanju preberite:

Matjaž Tribušon je izredno odpoved delovnega razmerja sicer izpodbijal po sodni poti. Delovno in socialno sodišče je odločilo, da je bila ta zakonita in utemeljena. Na razsodbo se je pritožil in v pritožbi zahteval razveljavitev odpovedi, vrnitev na delovno mesto in plačilo reparacije, a neuspešno.

Višje delovno sodišče se je strinjalo s prvostopenjskim, da je Tribušon z določenimi ravnanji prestopil meje študijskega procesa in posegel v telesno integriteto študentk. Te pa si niso upale ukrepati, saj je izhajal s pozicije moči in pod krinko študijskega procesa izkoristil nadrejeni položaj. Čeprav so se nekatera dejanja zgodila zunaj študijskega procesa oziroma prostorov fakultete, je bistveno, da je bila Mia Skrbinac tedaj študentka, Tribušon pa profesor, in je šlo za razmerje študentka–profesor, je poudarilo sodišče.