Trpinčil družino in v ženo vrgel vroč likalnik, a primer je zastaral

Vse od leta 2004 do 2013 naj bi družina razmeroma znanega slovenskega podjetnika, s katero je živel v domovini in v eni od zahodnoevropskih držav, molče prenašala njegovo trpinčenje. Za nasilje nad ženo, sinom in hčerko so naposled izvedeli pristojni in ga obtožili dveh nasilnih kaznivih dejanj. Toda zdaj si lahko oddahne. Ljubljanskemu okrožnemu sodišču namreč ni preostalo drugega, kot da ugotovi, da je po vsem tem času kazenski pregon proti njemu zastaral.

Tožilstvo je v obtožbi nanizalo kopico grozljivih trenutkov, ki naj bi jih z njim doživela družina, predvsem žena in sin. Materi njunih otrok naj bi večkrat na teden grozil, da jo bo ubil – govoril je »v sekundi te bom ugasnil«. »Samo pazi se, ena napačna beseda in gib, pa te ne bo več«, naj bi bila še ena od groženj. Pogosto naj bi jo grobo stiskal okrog vratu in siknil, da jo bo zlomil kot vžigalico, ki jo je ob tem zlomil s prsti. Spraševal jo je, ali ve, kaj bo storil z njeno glavo, pri tem pa s pestjo zdrobil jabolko, ali pa omenil, da ji bo glavo razbil kot zrelo lubenico.