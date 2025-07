Turistična ladja se je prevrnila, umrlo 37 ljudi

V eni najhujših pomorskih nesreč v zadnjih letih se je v soboto v vietnamskem zalivu Ha Long med neurjem prevrnila turistična ladja Wonder Seas, pri čemer je življenje izgubilo najmanj 37 ljudi, več pa jih še vedno pogrešajo.

Po podatkih vietnamske mornarice in mejne straže je ladja prevažala 53 oseb, večinoma vietnamske družine iz prestolnice Hanoj, ko jo je presenetila nenadna nevihta. Reševalci poročajo, da močno deževje ovira iskalno akcijo, a so doslej iz vode žive rešili 11 oseb.

Po navedbah očividcev se je nebo stemnilo okoli 14. ure po lokalnem času, nato pa so začele padati »toče velike kot prsti«, spremljali pa so jih nalivi, grmenje in strele, poroča BBC.

Med rešenimi je tudi 10-letni deček, ki je preživel ujet v zračni žep pod prevrnjeno ladjo. Za vietnamski medij VietnamNet je povedal: »Globoko sem vdihnil ... se potopil, nato pa splaval na površje. Tudi zakričal sem, in nato me je rešila ladja.«

Reševalne ekipe nameravajo iskanje pogrešanih nadaljevati tudi ponoči. FOTO: Afp

Po poročanju medijev je bilo med najdenimi trupli vsaj osem otrok. Reševalne ekipe nameravajo iskanje pogrešanih nadaljevati tudi ponoči.

Vladni predstavniki so napovedali preiskavo vzrokov nesreče in poudarili, da bodo morebitne kršitve strogo sankcionirali. Vietnamski predsednik vlade Pham Minh Chinh je izrazil sožalje družinam umrlih.

Zaliv Ha Long, sicer Unescova svetovna dediščina v provinci Quang Ninh, je ena najznamenitejših turističnih destinacij v državi in je leta 2019 gostil več kot štiri milijone obiskovalcev. Njegovo slikovito obalo krasijo stotine otočkov, a je znana tudi po vremenskih nepredvidljivostih.