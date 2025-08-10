V Borovnici iztirili vagoni, primorska proga zaprta

Med uvozom tovornega vlaka Adria transport na postajo Borovnica je ponoči ob 3. uri iztirilo zadnjih šest vagonov. Zaradi tega je zaprta primorska proga. V nesreči nihče ni bil poškodovan, vzrok nesreče še ni znan, preiskava že poteka, so sporočili iz Slovenskih železnic. Za vse potniške vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Za vse vlake na relaciji Ljubljana-Borovnica in obratno je do nadaljnjega organiziran nadomestni avtobusni prevoz. To velja tudi za vlake do Kopra in mednarodne vlake do in iz Hrvaške ter do in iz Italije, je navedeno na spletni strani Slovenskih železnic.

Nadomestni avtobusi ustavljajo na vseh postajah in postajališčih, na katerih ustavljajo vlaki. Na omenjenih avtobusih ni mogoč prevoz oseb na invalidskih vozičkih, prav tako ni mogoč prevoz koles in živali. Izjema so psi vodiči, psi pomočniki in službeni psi. Pri nadomestnih prevozih lahko nastajajo zamude, so zapisali pri Slovenskih železnicah.

Še en izredni dogodek se je na železnicah zgodil minulo noč. Kot so danes še sporočili iz Slovenskih železnic, je v soboto nekaj pred 22.30 med uvozom v postajo Črnotiče iztirila lokomotiva s prvima dvema osema. Proga je bila zaprta do danes do 8.45.