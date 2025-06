V garaži hiše v Zagrebu ubiti dve osebi

V garaži stanovanjske hiše v Zagrebu so v petek zvečer odjeknili streli, policija pa je ob prihodu na kraj dogodka našla trupli moškega in ženske s strelnimi ranami. Policisti sumijo, da je šlo za umor, za domnevnim storilcem so sprožili iskalno akcijo.

Policisti so bili v petek okoli 19. ure obveščeni o strelih v podzemni garaži stanovanjske hiše na ulici Črna voda. Na prizorišču so našli trupli 30-letne ženske in 38-letnega moškega s strelnimi ranami.

Po navedbah policije je neznani storilec po 18. uri vstopil v garažo in izstrelil več strelov v osebni avtomobil, v katerem sta bili žrtvi.

Pristojni so po ogledu kraja dogodka trupli prepeljali na obdukcijo na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Sosedje so medtem za hrvaške medije povedali, da so v času tragedije slišali okoli 12 strelov.