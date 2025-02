V spletni goljufiji s kriptovalutami ostal brez 70 tisoč evrov

S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da obravnavajo spletno goljufijo s kriptovalutami.

Občan iz okolice Ptuja si je dopisoval z neznancema. Obetal si je visok dobiček in neznancema posredoval občutljive podatke. A neznanca sta bila spletna goljufa. S PU Maribor so sporočili še, da je moški ostal brez približno 70 tisoč evrov.

Leta 2023 so policisti zabeležili porast prijav spletnih prevar, in sicer za okrog 30 odstotkov. Trend naraščanja se nadaljujejo, prevar je namreč vedno več kljub opozorilom pristojnih, naj bodo ljudje pri deljenju osebnih podatkov z neznanci previdni. Leta 2023 so policisti obravnavali okrog 1700 prijav spletnih goljufij, pri čemer je skupna nastala škoda znašala okrog 27,5 milijona evrov.

Do oktobra lani so prejeli 1600 prijav (v letu 2024) s skupno škodo 25,5 milijona evrov. V policiji zato svetujejo dodatno previdnost pri spletnih nakupih, investicijah, uporabi spletnih bančnih storitev ...