V sporu v Grosupljem umrl 65-letni moški

Sinoči se je v središču Grosuplja v spor zapletlo več oseb, pri čemer je zaradi poškodb, prizadejanih z ostrim predmetom, umrl 65-letni moški, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Po do zdaj znanih podatkih ga je v prepiru poškodoval 48-letni osumljenec, doma iz območja Grosuplja.

Osumljencu, ki je bil lažje telesno poškodovan, so nudili zdravniško pomoč in nato odvzeli prostost zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo. V postopku je bilo zavarovano tudi domnevno sredstvo, s katerim je napadel umrlega. Motiv za dejanje še ni znan, prav tako še ni znana oziroma potrjena identiteta vseh v sporu in pretepu udeleženih oseb.

Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec, in nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo ter zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Osumljenec v preteklosti še ni bil obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana, več podrobnosti pa zaradi interesa preiskave niso mogli razkriti.

O vseh okoliščinah in ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.