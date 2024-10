V steni gore Rjavec našli truplo pogrešanega pohodnika

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da so včeraj dopoldne v zasneženem delu stene gore Rjavec našli truplo pogrešanega pohodnika Kyla VerHoefa, državljana ZDA. Njegovo truplo je med letenjem na območju Triglava opazila posadka helikopterja Slovenske vojske in o tem obvestila policijo.

Po obvestilu je na kraj odletela posadka policijskega helikopterja, v kateri sta bila tudi policista gorske policijske enote in reševalec GRS Bohinj. Opravili so ogled. Okoliščine kažejo na padec pohodnika z višine, torej na nesrečo. Pogrešanega so s helikopterjem Slovenske policije prepeljali v dolino. Policisti bodo o dogodku po vseh zbranih obvestilih obveščali pristojno državno tožilstvo.

V slovenskih gorah je letos po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije umrlo 15 ljudi.