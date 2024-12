Nad Kamniškim sedlom poteka zahtevna reševalna akcija

Trenutno poteka zahtevna reševalna akcija, s katero skušajo rešiti planinca, ki sta bila na poti s Turske gore proti Kamniškemu sedlu in naj bi obtičala na območju Kotličev, je na družbenem omrežju sporočila Gorska reševalna služba.

Reševanje še dodatno otežuje močno sneženje in nevarnost snežnih plazov. Reševanje bo predvidoma potekalo še celo noč, »upamo pa, da se razmere stabilizirajo,« so zapisali. Vremenske razmere so preprečile, da bi pri reševalni akciji lahko pomagal helikopter, poroča portal N1.

V reševalno akcijo so vključena štiri društva; Društvo Gorska reševalna služba Kamnik, Gorska reševalna služba Kranj, Gorska reševalna služba - društvo Ljubljana in Gorska Reševalna Služba Celje.