Na Obertauernu se je smrtno ponesrečil turni smučar iz Slovenije

Več avstrijskih medijev poroča o smrti 54-letnega slovenskega turnega smučarja na območju Obertauerna. Kot navaja Kronen Zeitung, se je na turno smuko odpravil včeraj. Njegov avto so reševalne službe našle na parkirišču Grünwaldkopfbahn v Obertauernu, zatem ko so njegovi prijatelji prijavili policiji, da ga pogrešajo.

»Rekli so, da je bil izkušen, da je poznal okolico in da je šel na turno smuko po odprtem terenu. A nismo vedeli, kam gre,« je povedal Christian Binggl, vodja operacij in vodnik psov gorske reševalne službe v Obertauernu. V akciji reševanja je bilo angažiranih kar 42 reševalcev, alpska policija in reševalni psi.

Pogrešanega so danes našli na območju Seekarecka, na 1987 metrih nadmorske višine, in sicer zahvaljujoč signalu njegove reševalne naprave. Izkopati so ga morali iz globine dveh metrov. Prisotni zdravnik je lahko le potrdil njegovo smrt.

Razmere so bile zaradi obilice svežega snega in slabe vidljivosti zahtevne. Reševalci niso odkrili dokazov o plazu, sklepajo, da je dobro opremljeni alpinist med plezanjem verjetno padel na steno. Alpski policisti natančen vzrok smrti sicer še preiskujejo.