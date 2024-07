Voznik ferrarija po avtocesti drvel 226 kilometrov na uro

S celjske policijske uprave so sporočili, da so med včerajšnjim nadzorom prometa na avtocesti zaznali dva hujša kršitelja. Voznik ferrarija je na avtocesti, kjer je hitrost vožnje s prometnim znakom omejena na sto kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 226 kilometrov na uro. Kršitelju so poleg globe v višini 1200 evrov izrekli še devet kazenskih točk.

Poleg tega so obravnavali tudi voznika motornega kolesa znamke Yamaha, ki je pri omejitvi sto kilometrov na uro, vozil 164 kilometrov na uro. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel voznik skoraj promilo in pol alkohola v krvi. Poleg tega je vozil še brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Proti kršitelju bodo podali obdolžilni predlog, proti lastnici motornega kolesa, ki je dala vozilo v uporabo osebi, ki ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, bodo uvedli prekrškovni postopek.

Policisti vsem voznikom svetujejo, naj hitrost vožnje prilagodijo veljavnim omejitvam, svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cestah.