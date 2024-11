Za vlome v bankomate sta se pokesala

V manj kot mesecu dni so trije hrvaški državljani s tako imenovano plinsko eksplozijo vlomili v več bankomatov v Ljubljani in ukradli precej denarja, povzročili pa so tudi veliko druge škode. Po četrtem napadu so jih ujeli na Obrežju, ko so nameravali čez mejo pobegniti v domovino.

Goran Tešić je krivdo že priznal in bil obsojen na slabi dve leti vikend zapora, te dni pa sta se na ljubljanskem okrožnem sodišču po poročanju medijev pokesala še 33-letni Nikola Prelec in 38-letni Marko Marušić. Prvemu je tožilstvo v zameno za priznanje krivde za kazniva dejanja dveh velikih tatvin in poskusa ene na predobravnavnem naroku ponudilo tri leta zapora ter izgon iz države za tri leta, drugemu pa devet mesecev zapora, 3000 evrov denarne kazni in dveletni izgon. Oba sta očitke priznala in sprejela predlagane kazni.

Kot smo poročali, naj bi Prelec 23. maja skupaj z neznanci nasilno odprl bankomat NLB na Parmski cesti v Štepanjskem naselju; odnesli so 79.530 evrov in povzročili za 23.000 evrov škode. Nad bankomat NLB v Mercatorju v Sojerjevi ulici sta se s Tešićem spravila 5. junija in ukradla nekaj več kot 20 tisočakov ter povzročila za 23.000 evrov škode.

Med begom sta izgubila 700 evrov in šal, na katerem so forenziki odkrili biološke sledi, ki so jih pripeljale naravnost do Prelca. S Tešićem in Marušićem je Prelec 19. junija skušal izprazniti še bankomat Delavske hranilnice na Novih Fužinah. Do kaset z gotovino se niso prebili, so pa povzročili za dobrih 40.000 evrov škode. Marušić jih je zatem v svojem mercedesu hotel spraviti na varno na Hrvaško, a so jih naši policisti zadnji trenutek prestregli na Obrežju.

Prelec, ki je bil v preteklosti v domovini zaradi ponarejanja in tatvine že v zaporu, čakata pa ga še dva postopka zaradi tatvine, je pojasnil, da je denar potreboval za zdravljenje hudo bolnega sina v tujini. »Bil sem v slabem psihičnem stanju, v hudi stiski. Iskreno mi je žal,« se je pokesal in sodnici obljubil, da ne bo nikoli več storil česa tako neumnega.

Priznal in obžaloval je tudi doslej nekaznovani Marušić, ki je sodeloval le pri zadnjem vlomu sredi junija na Fužinah. Oče treh mladoletnih hčera, ki ima hudo bolno mater, je sodnico prav tako prosil »za razumevanje«. Sodnica jima bo sankcijo izrekla prihodnji teden, sta jo pa oba prosila, naj bo milostna. Obema se bo v izrečeno kazen vštel čas, ki sta ga preživela v priporu od aretacije konec junija. Tožilec je za oba sicer predlagal podaljšanje pripora zaradi begosumnosti, še poročajo mediji.

Poravnati bodo morali tudi premoženjskopravne zahtevke, ki so jih vložili NLB, Delavska hranilnica in Zavarovalnica Triglav v skupni višini slabih 190.000 evrov. Tešić je doslej nakazal deset tisočakov, Prelec pa šest.