Zaradi 150 evrov dolga je brata skoraj ubil

Lanskega 21. avgusta je natakar Miodrag Jović iz Izole prejel denarno pomoč v višini približno 430 evrov. Po lastnih besedah je 150 evrov posodil mlajšemu bratu Dobrivoju, ta pa mu dva dni pozneje – kot naj bi bila dogovorjena – denarja ni hotel vrniti.

To je 46-letnika tako razjezilo, da je – tako tožilstvo – poskušal lastnega brata pokončati s kladivom in nožem. Ko se je Dobrivoje Jović zatekel k sosedu in do njega ni mogel več, je pri sosedu razbijal. Niti dejstvo, da je bil v času dogodka po dveh pravnomočnih sodbah na pogojni prostosti, ga ni ustavilo.

Miodrag Jović ima pester kazenski dosje, a se mu je do zdaj uspelo izogniti zaporu s pogojnimi obsodbami. Decembra leta 2019 je bil na sežanskem okrajnem sodišču zaradi nasilništva obsojen na sedem mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let.

Junija leta 2022 ga je koprsko okrajno sodišče zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe kaznovalo z dvema mesecema zapora s prav tako dveletno preizkusno dobo, ki bi se iztekla septembra lani, a naj bi medtem že poskušal bratu vzeti življenje.

Decembra predlani pa je bil na koprskem okrožnem sodišču zaradi groženj obsojen na štiri mesece zapora s preizkusno dobo dveh let; ta pogojna kazen bi se iztekla januarja prihodnje leto.

Obtoženega čakata še dva kazenska postopka, na koprskem okrajnem in okrožnem sodišču zaradi domnevnega prometa s prepovedanimi drogami.

Okrožni sodnik Julijan Glavina je zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov predobravnavni narok pred tedni izvedel kar v koprskem zaporu, kjer je obtoženi priprt. Ta krivde ni priznal, zato so mu v torek začeli soditi pred velikim senatom.

Tožilstvo mu očita, da je 24. avgusta lani v stanovanju na Smrekarjevi ulici, kjer živi z materjo in bratom, tega poskušal ubiti. Napadel naj bi ga z lesenim kuhinjskim kladivom v levi roki in s kuhinjskim nožem z rezilom, dolžine 20 in širine štirih centimetrov, v desni roki.

Izmenično naj bi nenehno zamahoval z obema proti bratovi glavi, medtem ko je ta ležal v postelji. S kladivom ga je najmanj enkrat udaril po glavi, prsnem košu in komolcih, z nožem pa sunkovito zamahoval proti njegovi glavi in ga tudi porezal po njej, po roki ter nogi – po kolenu in gležnju. Poškodoval naj bi mu tudi hrbet.

Dobrivoje Jović se je branil z iztegovanjem nog in rok, se obračal stran ter se pokrival z odejo, ki je nekoliko ublažila udarce in vbode, dokler mu končno ni uspelo pobegniti, je navedeno v obtožnici, ki jo je predstavila Natali Volčič Ivanič.

Hudo opit

Olajševalna okoliščina zanj je, da je bil v času domnevnega poskusa uboja v stanju hude opitosti, z vsebnostjo alkohola v krvi med 1,25 in 1,56 grama na kilogram ter prisotnostjo kokaetilena (presnovka kokaina in alkohola). Po ugotovitvah sodnega izvedenca psihiatrične stroke Mladena Vrabiča je to namreč zmanjšalo njegovo sposobnost razumevanja pomena dejanja in bistveno zmanjšalo njegovo zmožnost nadzora nad svojim ravnanjem, na njegovo ravnanje pa je vplivala tudi osebnostna motnja. V izvedensko mnenje je zapisal tudi, da pri njem obstaja tudi ponovitvena nevarnost.

Brat se je po napadu zatekel k sosedu, kamor mu je, »ko se je umiril,« sledil tudi obtoženi. Ko je sosed Boštjan D. zanikal, da bi bil brat pri njem, je obtoženi v jezi zalučal keramično ploščico v okensko steklo in ga razbil. Nato je zlomil še lesena polkna, med metanjem predmetov pa poškodoval tudi hladilnik in pralni stroj.

Povzročil je za približno tisoč evrov škode, zaradi česar so ga obtožili tudi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Obtoženi se je spomnil ploščice in priznal, da jo je vrgel proti oknu.

Miodrag Jović, ki ga zagovarja odvetnica Monika Mavsar, je poudaril, da bi brata, če bi ga hotel ubiti, ubil. V zagovoru je povedal, da sta se zaradi vračila prepirala že dan prej, okoli petih popoldne je nato šel ven in ves čas pil, do naslednjega jutra, ko se je po zaužitju približno 15 ali 17 piv in kokaina okoli desetih zjutraj vrnil domov.

»Slišal sem, da rogovili po stanovanju, in sem zaklical, naj pripravi denar. Ko mi je spet rekel, da mi ne bo vrnil, ker je to socialna pomoč, sem šel v kuhinjo, iz predala vzel nož in kladivo, a le da bi ga prestrašil ter šel v mansardo v njegovo stanovanje.«

»Ni ležal v postelji in spal. Nasproti mi je stal in me napadel, ko sem hotel denar. Ob tem me je zmerjal, da živim od države in da sem klošar. Ni on zbežal, jaz sem se umaknil,« je povedal obdolženi in dodal, da je brata videl kupovati »kartice za igranje pokra«.

Ni dobil cigarete

Obtožnico zaradi groženj si je prislužil, ker naj bi 9. marca predlani na Manziolijevem trgu gostom lokala grozil, da jih bo napadel in ustrahoval, da bo šel po nož – po katerega je nato dejansko odšel. Prestrašeni gostje so se razbežali, nekateri so se zaprli v notranjost lokala. Obtoženi se je vrnil z nožem ter vodji lokala in gostom še naprej grozil, da jih bo pobil, brcal je v steklena vrata lokala, po njih udarjal z nožem, vanje pljuval in vrgel kepo ribjega namaza.

Spor naj bi se, po navedbah gostje lokala ter dekleta njegovega soseda, začel, ker mu ni dala cigarete. Obtoženi pa, da je ženski prisolil zaušnico, ker se mu je posmehovala, ko se je četverica gostov postavila zanjo, pa je odšel po nož, da bi jih, pravi, zgolj prestrašil.

Sojenje se bo nadaljevalo julija.