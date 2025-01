Zloglasni Fritzl si ob izpustitvi želi hiše s kletjo

Josef Fritzl, verjetno najbolj zloglasen avstrijski zapornik, je star že 89 let in že več kot 14 let živi za zapahi. Leta 2009 je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi incesta, več tisoč posilstev, zasužnjevanja, nezakonitega zadrževanja v ujetništvu, hudih groženj in povzročitve smrti iz malomarnosti.

V zadnjih mesecih je Fritzl v javnosti poskrbel za nove pretresljive zahteve glede svoje prihodnje nastanitve, če bo ta izpuščen iz zapora. Njegova odvetnica, Astrid Wagner, je medijem dejala, da Fritzl »vsak dan sanja o tem, da bi imel lastno hišo ali stanovanje«.

Pomembno naj bi bilo tudi, da je stanovanje v bližini železniške postaje, saj »več ne čuti zaupanja v svojo vožnjo, po tolikih letih brez prakse,« je pojasnila odvetnica. Kljub temu pa obstaja še ena posebna zahteva, ki je presenetila mnoge: »Stanovanje ali hiša mora imeti klet.«

Med letoma 1984 in 2008 je Elisabeth, njegova hči, v kleti preživela kar 24 let, kjer je bila, s strani lastnega očeta, več kot tri tisočkrat posiljena. Zaradi tega se je rodilo sedem otrok. Eden izmed otrok je umrl, trije so ostali v kleti, medtem ko so ostali otroci, za katere je Fritzl trdil, da so bili najdeni pred njegovim domom, odraščali z njim in njegovo ženo, Rosemarie Fritzl.

Obsodili so ga marca leta 2009. Takrat je bil star 73 let. FOTO: Ho/Reuters

Klet naj bi sicer potreboval zaradi »gore datotek, map in dokumentov«, ki jih želi shraniti v kleti novega doma.

Kljub obširnemu medijskemu prepoznavanju, ki je sledilo izpustitvi Elisabeth iz ujetništva leta 2008, Fritzl vztraja pri tem, da si zasluži priložnost za novo življenje. V pismu, ki ga je poslal odboru za pogojno izpustitev, je celo izjavil: »V resnici sem bil dober oče.«

To trditev je podprl z izjavami, da je »varčeval denar za izobraževanje otrok« in da je »pogosto obiskoval otroke ter jim pomagal pri opravilih, jih spodbujal k učenju glasbenih instrumentov«. Seveda je dodal, da je pri eni od svojih hčera storil napako, za kar obžaluje.

Kljub temu, da so zdravniški pregledi pokazali, da Fritzl zaradi svoje demence »ne predstavlja več nevarnosti za okolico«, a vprašanje njegove sprostitve ostaja kompleksno. Avstrijsko sodišče je sicer odločilo, da bi ga lahko premestili iz psihiatrične enote v običajni zapor.

Pogoji, kjer je držal svojo hčer in njune otroke, so bili grozoviti. FOTO: Ho/Reuters

Fritzl še vedno živi v svoji zaporniški celici, ki je skromna, vendar mu omogoča nekaj osnovnih udobnosti: ima telefon, televizijo, ter možnost, da se pogovarja s svojimi odvetniki. Vendar pa je vse bolj osamljen, redko zapušča svojo celico in za hojo potrebuje hoduljo. Njegovo fizično zdravje je še vedno dobro, vendar se zdi, da je vse bolj umaknjen in zmeden zaradi napredujoče demence.

Čeprav so pogovori o njegovem življenju po izpustitvi še vedno v teku, bo odločitev o tem, ali bo zapustil zapor ali bo končal svoje dni v domu za ostarele, v veliki meri odvisna od zdravniških ocen in nadaljnjih pravnih postopkov. Vprašanje pa je tudi, ali je izpust nekoga, ki je storil nepopravljivo škodo v takšni meri sploh moralno.

Primer je bil odmeven po vsej Evropi, tudi v Sloveniji. FOTO: Heinz-Peter Bader/Reuters

Možnosti, da bi bil izpuščen, naj sicer ne bi bile velike.