Orbánov boj z zunanjim sovražnikom ni bil kos inflaciji

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko so posledice rekordno visoke inflacije v turistično in poslovno cvetoči Budimpešti komaj vidne, strmo rast cen v manjših mestih naključni obiskovalec zlahka opazi že med sprehodom po ulicah, polnih zaradi previsokih stroškov zaprtih lokalov. Kako živijo in preživijo s tako visoko inflacijo, kako jim pri tem pomaga nacionalna valuta forint, ali bi jim bilo lažje z evrom in kako se strme rasti cen loteva vlada Viktorja Orbána? Vse to sta nam poskušala pojasniti podjetnik in ekonomist ter nekdanji evropski komisar.