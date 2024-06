Vlada razrešila državnega sekretarja Rudija Medveda

Vlada je na današnji dopisni seji na predlog ministra za obrambo Marjana Šarca izdala odločbo, s katero je Rudija Medveda s 14. julijem 2024 razrešila s funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo, so sporočili z Urada vlade za komuniciranje.

Rudi Medved je bil 1. junija 2022 imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo, danes pa je zaradi upokojitve podal odstopno izjavo.

Rudi Medved (1959), je po izobrazbi univerzitetni diplomirani novinar. Leta 2018 je bil izvoljen za poslanca Državnega zbora, po oblikovanju koalicije pa za ministra za javno upravo.

Po vrnitvi na poslansko mesto v Državni zbor leta 2021 je bil podpredsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ter član odborov za pravosodje, za notranjo politiko in lokalno samoupravo ter za infrastrukturo in okolje. Bil je tudi nadomestni poslanec v odboru za obrambo. Vodil je novoustanovljeno preiskovalno komisijo o političnih pritiskih na delo policije, so zapisali na vladni spletni strani.