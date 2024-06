Po odstopu na RTV Slovenija blizu nesklepčnosti uprave

Z mesta člana uprave RTV Slovenija je »iz osebnih razlogov« odstopil še Andrej Trček, ki je pred tem delal v pravni pisarni tega največjega kulturnega zavoda. Svet zavoda bo z njegovo razrešitvijo počakal – do takrat ima polna pooblastila – do imenovanja vršilca dolžnosti člane uprave, ki ga bo predlagala vršilka dolžnosti predsednika uprave Natalija Gorščak, sicer bi se RTV Slovenija zaradi nesklepčnosti uprave lahko znašla v težavah. Po nedavnem odstopu predsednika uprave Zvezdana Martića in nenadomeščenim članom uprave Simonom Kardumom je v štiričlanski upravi poleg Gorščak trenutno le še delavski direktor Franci Pavšer.