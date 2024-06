Več reform čaka na oživitev socialnega dialoga

V nadaljevanju preberite:

Predvidoma prihodnji ponedeljek naj bi predstavniki vlade, sindikatov in delodajalcev podpisali deklaracijo socialnih partnerjev o spodbujanju socialnega dialoga, ki bo ena ključnih podlag za to, da bo v petek, 28. junija, spet zaživel ekonomsko-socialni svet (ESS). Posebej se mudi z reformami, ki naj bi, po napovedih v načrtu za okrevanje in odpornost, morale biti pripravljene do 1. januarja 2025.