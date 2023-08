Marjan Pipenbaher bo vodil svet za obnovo

Vlada je ustanovila Svet vlade za obnovo, za predsednika sveta pa imenovala inženirja in graditelja mostov Marjana Pipenbaherja. Svet je strokovno posvetovalno telo vlade, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Vlada je v svet imenovala 14 strokovnjakov. Poleg Pipenbaherja še gradbene inženirje: Matjaža Mikoša, nekdanjega dekana ljubljanske gradbene fakultete (FGG), Roka Fazarinca, Primoža Banovca, direktorja inštituta za vodarstvo, Janka Logarja, profesorja s katedre za geotehniko na FGG, članico uprave Darsa Lidijo Kegljevič Zagorc, direktorja gradbene zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije Gregorja Ficka ter Andreja Jana, Roberta Lesničarja, Srdjana Brkovića in Danila Malnarja. Poleg njih pa še arhitekta Tomaža Krištofa in Janeza Koželja ter krajinsko arhitektko Darjo Matjaševec.

Naloge sveta so svetovanje pri oblikovanju strokovnih rešitev glede obnove po naravnih nesrečah pri opredeljevanju poplavnih območij, vzdrževanju vodotokov, sanaciji plazov, gradnji objektov, infrastrukture ipd., spremljanje delovanja ministrstev in samoupravnih lokalnih skupnosti pri obnovi prizadetih območij in predlogi aktivnosti za izboljšanje ter svetovanje pri oblikovanju politik, sprememb predpisov in drugih ukrepov, ki bodo prispevali k učinkovitejši obnovi po naravnih nesrečah in razvijanju odpornosti nanje.