Na lastno pest obnovil jez, inšpekcija čaka ekspertizo

Lastnik male hidroelektrarne v zaselku Struge v občini Luče je le nekaj mesecev po ujmi, ki je kraj tako razdejala, da ga morajo prebivalci zapustiti, brez vodnega soglasja obnovil in v Savinjo zabetoniral jez, ki omogoča, da v elektrarno po kanalu priteče voda. Pristojni inšpektorat je postopek ustavil, dokler ne bodo dobili ekspertize, ali jez negativno vpliva na vodni režim oziroma ali je bilo kaj narobe izvedeno v sanaciji.

Predstavniki direkcije za vode in vladne službe za obnovo so imeli z lastnikom januarja sestanek, na katerem so mu pojasnili, da je vse, kar je delal, delal brez kakršnega koli dovoljenja in da mora vse odstraniti. Kot je v intervjuju v začetku leta povedal vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic, so mu že novembra pojasnili, da v Strugah ne bo ničesar več. A kot zdaj kaže, bodo ljudi precej prej izselili kot malo hidroelektrarno.

Z inšpektorata za naravne vire in prostor so sporočili, da je inšpektorica ugotovila, »da je voda ob poplavi poškodovala osrednji del obstoječega jezu na Savinji in del ribje steze. Ta del je saniran z novim pragom, tako da voda v času pregleda enakomerno teče čez celoten jez. Višina saniranega dela praga je po oceni enaka kot višina ohranjenega dela jezu.« Na inšpektoratu še ugotavljajo, da »ureditev jezu predstavlja sanacijo oziroma vzpostavitev prvotnega stanja jezu za ponovni zagon male hidroelektrarne po poplavi. 70. člen zakona o obnovi navaja, da za vzdrževanje ali manjšo rekonstrukcijo prizadetega objekta, ki bi lahko trajno ali začasno vplivala na vodni režim ali stanje voda, ni treba pridobiti vodnega soglasja.«

Poudarili so, da ima mala hidroelektrarna vsa potrebna upravna dovoljenja in podeljeno vodno pravico, na podlagi katere ima pravico obratovati. Da bi inšpektorat lahko na kakršen koli način ukrepal, bi morali imeti »strokovno mnenje, študijo oziroma ekspertno mnenje o tem, zakaj lahko jez negativno vpliva na vodni režim oziroma kaj je bilo narobe izvedeno v sami sanaciji. Zato je inšpektorica v začetku aprila prekinila inšpekcijski postopek do pridobitve ekspertnega mnenja direkcije za vode. Po pridobitvi ekspertize, ki bo jasno pokazala, ali so dela sanacije jezu morebiti nepravilno oziroma nestrokovno izvedena, bo inšpektorica postopek nadaljevala.«

Problematični plaz nad zaselkom Struge nad Savinjo julija 2024. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Spremenjene in zahtevne razmere

Krajani ves čas vztrajajo, da je obnovljeni jez višji, kot je bil prejšnji. Jezi jih, da bodo celoten zaselek selili, jez pa so lahko obnovili sredi struge Savinje, pa se ni zgodilo nič. Tudi z direkcije za vode so drugače odgovorili glede zahtevanih dovoljenj: »Imetnik vodne pravice bi moral za obnovo med visokimi vodami skoraj popolnoma porušenega jezu pridobiti soglasje tudi zaradi spremenjenih razmer na območju po visokih vodah avgusta 2023. Razmere na območju so zelo zahtevne in spremenjene ne le zaradi ekstremnih potencialnih visokih vod, temveč predvsem zaradi potencialne nevarnosti plazenja.«

Na direkciji za vode so še pojasnili, da so začeli pridobivati ekspertno mnenje že prej, ker so želeli razjasniti dejansko stanje, da bi imeli pripravljene morebitne usmeritve lastniku vodne pravice, če bi ta podal vlogo za vodno soglasje. Medtem pa je ta jez že obnovil, direkcija ga je prijavila na inšpekcijo in dodajajo: »Direkcija je pridobila ekspertno mnenje glede stanja na območju in glede konkretne izvedbe jezu. To mnenje je bilo ta mesec dokončno dopolnjeno in ga bomo posredovali na inšpektorat.«

Mnenje o jezu je že lani jeseni, ko so iskali začasno rešitev za elektrarno, podal vodja sveta za vode in član sveta za obnovo Rok Fazarinc: »Že takrat sem pojasnil, da je možno postaviti jez, a mora biti fleksibilen. Tak, ki se sam podre ob visokih vodah. Betonskega jezu tu ne sme biti.«