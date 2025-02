Dezinformacije so bolj privlačne od znanstvene resnice

V nadaljevanju preberite:

Svet je prevroč, da bi bil obvladljiv, zato se morajo države bolje pripraviti na podnebne spremembe, opozarja Andrea Celeste Saulo. Na položaj generalne sekretarke Svetovne meteorološke organizacije (WMO) je prišla januarja lani. Pred tem je vodila nacionalno meteorološko službo v Argentini in bila podpredsednica WMO.

Je vodilna strokovnjakinja za vremensko modeliranje in napovedovanje, raziskovalka in profesorica na univerzi v Buenos Airesu, kot redna udeleženka podnebnih konferenc in globalnih podnebnih forumov ima vpogled v globalne podnebne politike in rešitve. Slovenijo je obiskala v okviru ministrske konference o izzivih prilagajanja podnebnim spremembam v jugovzhodni Evropi, ki poteka na Brdu pri Kranju.

Lansko leto je bilo najtoplejše v zgodovini meritev in prvo, v katerem je globalna povprečna temperatura za več kot 1,5 stopinje Celzija presegla predindustrijsko raven. Je cilj 1,5 stopinje še dosegljiv?

Lansko leto je bilo v tem pogledu res prelomno. Da smo presegli 1,5 stopinje Celzija, še ne pomeni, da ne bomo dosegli ciljev iz pariškega podnebnega sporazuma, je pa opozorilo, da nismo bili dovolj uspešni pri zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Še vedno naraščajo in so glavni razlog za globalno segrevanje. Ohraniti moramo ambicijo, da globalno segrevanje ohranimo pod 1,5 stopinje Celzija na večdesetletni ravni, v nasprotnem bi bili vplivi na ekosisteme in človeštvo veliko hujši. Prav tako se moramo vprašati, kakšen je smisel tega, da rečemo: Prav, ne bomo več govorili o 1,5 stopinje, ampak o dveh stopinjah. Če ne bomo dosegli še teh, bomo začeli govoriti o 2,5 stopinje.