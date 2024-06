Pri kavcijah za plastenke bo težko doseči konsenz

V nadaljevanju preberite:

Z odločitvijo za kavcije se nekoliko mudi. Če država leta 2026 ne bo zagotovila ločenega zbiranja 85 odstotkov plastenk in pločevink, mora uvesti enega od kavcijskih modelov, da bo do leta 2030 ločeno zbrala 90 odstotkov plastenk in pločevink. To vključuje naprave za oddajo plastenk in pločevink ali digitalni kavcijski sistem. Posvet, ki ga je organiziralo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, je prinesel, kot pravijo na ministrstvu, »veliko volje, da bi v Sloveniji dosegli konsenz«.

V Evropski uniji se več kot polovica držav odloča o uvedbi kavcijskega sistema zbiranja ter ponovni uporabi plastenk in pločevink. Države članice bodo morale do leta 2030 zagotoviti 90-odstotni delež ločenega zbiranja odpadnih plastenk pijač, recikliranja posameznih embalažnih materialov in vsebnosti reciklatov v novih plastenkah pijač. Pred vrati je objava nove evropske uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki te cilje ohranja oziroma jim dodaja nove.