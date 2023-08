Šarec: Sestaja se republiški štab civilne zaščite, aktiviran načrt Vihra

Razmere v Kamniku, kjer se spopadajo s poplavami in plazovi, spremlja tudi minister za obrambo Marjan Šarec. V izjavi za medije je med drugim dejal, da se sestaja štab republiške civilne zaščite, kjer se bodo odločili o nadaljnjih korakih. Razmere so resne, je opozoril, na terenu je vojska, aktiviran je tudi akcijski načrt Vihra. V luči silovite ujme nacionalnih razsežnosti predsednik vlade Robert Golob predčasno prihaja z dopusta, so sporočili iz njegovega kabineta.

Gasilci, civilna zaščita in vojaki imajo sicer nemalo težav z dostopom do prizadetih območij, saj so ceste marsikje poplavljene ali neprevozne zaradi plazov.

Podobno je tudi v Kamniku, kjer je voda odnesla mostove in poplavila tako zasebne objekte kot javne ustanove. Šarec pri tem poziva ljudi, naj ne hodijo ali vozijo v vodo, saj imajo potem reševalne ekipe več dela s tem, da rešujejo iz vode ljudi, ki tam obtičijo.

Na območju občine Kamnik sicer v današnjih poplavah obravnavajo tudi eno smrtno žrtev, a podrobnosti o okoliščinah dogodka Šarec še nima.

Sicer pa je v današnji ujmi prizadet velik del Slovenije, je poudaril Šarec. »Razmere so izjemno zapletene, zato na tem mestu pozivam vse, ki nimate nujnih poti, da ostanete doma ter se ne vozite naokoli,« je dodal.

Minister je povedal še, da je trenutno aktiviranih okoli 250 pripadnikov Slovenske vojske, aktiviran pa je bil akcijski načrt Vihra. Načrt predvideva aktivacijo sil Slovenske vojske v primeru naravnih nesreč večjega obsega in zagotavlja pomoč vojakov Slovenske vojske sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Pomoč Karitas prizadetim ob neurjih in poplavah Prostovoljci in sodelavci Karitas so doslej prejeli več kot 175 prošenj gospodinjstev za pomoč pri obnovi domov, objektov, ki so bili prizadeti v nedavnih neurjih. Terezija Vivod, Župnijska karitas Prevalje, je povedala: »Prejeli smo klice gasilcev, da so začeli evakuirati ljudi iz najbolj prizadetih območij in jih nameščajo v telovadnico. Prostovoljci in sodelavci Karitas smo jim zagotovili oblačila, hrano, vodo. Pripravili pa jim bomo tudi topel obrok. Hvaležnost ljudi je neizmerna.«

Ministrstvo za kulturo v zaščito kulturne dediščine ob poplavah

Potem ko je bil zjutraj aktiviran državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, je skladno s postopki svoj načrt dejavnosti aktiviralo tudi ministrstvo za kulturo. Kot so zapisali, bodo naredili vse, da zaščitijo kulturno dediščino, predvsem pa so pomembna človeška življenja.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je tako že odredila sprožitev ustreznih dejavnosti. To pomeni, da v primeru nesreče večjih razsežnosti Center za obveščanje nemudoma obvesti pristojno osebo na ministrstvu za kulturo, le-ta generalno direktorico direktorata za kulturno dediščino. Slednja obvestilo posreduje Zavodu za varovanje kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), ki izda ustrezna navodila za začetek izvajanja operativnih nalog.

Deževje, ki je zajelo Slovenijo v četrtek zvečer, težave povzroča v večjem delu države. Slovenija ima v register nepremične kulturne dediščine vpisanih približno 30.400 enot.