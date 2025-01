V nadaljevanju preberite:

Čebelarstvo Vajda, proti kateremu poteka inšpekcijski postopek zaradi suma goljufive prakse večjih razsežnosti, nekaterih svojih kupcev ni obvestilo o izgubi ekološkega certifikata, zato so ti njegov med še vedno uporabljali v dobri veri, da je ekološki. Med odjemalci so šole, vrtci in državni zbor.