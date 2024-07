Podnebni zakon ohranja subvencije za fosilna goriva

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za podnebje, okolje in energijo je prejšnji četrtek v medresorsko usklajevanje poslalo predlog zakona o podnebnih spremembah, iz katerega je izločilo eno najpomembnejših obljub, odpravo subvencij za fosilna goriva.

»Ko smo v javni obravnavi predloga zakona opravljali razprave z deležniki in resorji, smo zaznali, da glede odprave subvencij za fosilna goriva ni konsenza, ki bi si ga želeli, zato s predlogom nismo šli naprej,« je za Delo povedal Andrej Gnezda, vodja direktorata za podnebne politike na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, na katerem so predlog zakona pripravili.

