V topli dolini Dragonje že zacveteli prvi zvončki

Na letošnji najkrajši dan so zacveteli prvi zvončki, tudi tokrat v topli dolini Dragonje, je sporočil botanik in vodja Botaničnega vrta Jože Bavcon. Dodal je, da so bili letos relativno pozni, a vseeno nekoliko zgodnejši kot lani – tedaj so zacveteli tik pred novim letom.

V Botaničnem vrtu, v katerem imajo več kot 8458 enot navadnih malih zvončkov iz vse Slovenije, so prvi beli lepotci pokukali na plan že novembra. Bavcon je pojasnil, da so bili to prav primerki iz Dragonje, a se je nato njihova rast zaustavila. Niti v Dragonji jih v novembru in na začetku decembra še ni bilo moč najti, le sem in tja je kak redek počival pod listjem.

Rast zvončkov namreč spodbudi prvi mraz, ki ga v Dragonji ni bilo. Na koncu sta zvončke kljub temu prebudila toplota in sonce, če bi namreč čakali še dlje, bi bile temperature zanje že previsoke. Jože Bavcon je pojasnil, da imajo zvončki v svojem genetskem zapisu časovno uro: »En stimulans je zgodnji mraz in potem otoplitev, drug pa so prav tako vedno višje dnevne temperature in veliko sončnih dni v času, ko se dan krajša. Zaznajo krajši dan in prvo toploto. Za zgodnje cvetenje, ki ga letos ni bilo, je tako manjkala zgodnja zmrzal. V Ljubljano je prišla, čeprav ne prav močna, a kljub vsemu za zvončke iz Dragonje dovoljšnja, da so se prebudili prej.«

Zvončki v dolini Dragonje. FOTO: Jože Bavcon

V petek in soboto je Dragonjo zajela prava pomlad, zvončki, je dejal Bavcon, so cveteli v šopih, a vseeno ne vsi – veljajo ne nazadnje za konservativne rastline.

»Nikoli ne zacvetijo vsi hkrati, ker bi to v teh zimskih dneh lahko pomenilo preveliko izgubo. Zvončki se res pustijo zmrzniti in se ob toplem dnevu zelo hitro iz navidezne ovenelosti zopet dvignejo. A če zmrzal traja predolgo, ni opraševalcev in tako je cvetenje zaman. Zato zvončki vedno ohranjajo značilno Gausovo krivuljo. Na začetku jih je malo le tu in tam kateri cveti, potem se pojavljajo cvetoči šopki, kjer sta dva trije ali pet popolno razcvetenih, ostali še čakajo in šele nato, ko ti že odcvetajo, se razvijejo še tisti zadnji,« je še dodal.

Na ta način vsako leto vsaj nekaj tistih, ki jih oprašijo žuželke, razvije seme in vrsta se nadaljuje. Kljub temu pa v topli dolini Dragonje zvončki hitro zaključijo s cvetenjem, saj je zanje vreme pretoplo. Ta vikend so tam namerili celo 14 stopinj in več. To je tudi vzrok, da se je v Dragonji razvila populacija zgodnje cvetočih zvončkov, ki povsem odstopa od vseh ostalih.

Botanik je ob tem opozoril, da so navadni mali zvončki zaščiteni in jih zato v naravi ne nabiramo v velikih šopih, ker je to prepovedano. Čeprav jih je veliko in so poljane bele, kot bi hodili po preprogi. V toplem stanovanju z 20 ali več stopinjami niti ne zdržijo več kot kak dan in hitro ovenijo. Botanik zato vsem polaga na srce, naj v lepoti malih cvetic raje uživamo v naravi.