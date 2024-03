Vetrnic je več, a še pol premalo za evropske cilje

V nadaljevanju preberite:

Ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo bo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) začelo komunikacijsko kampanjo o pomenu obnovljivih virov energije s sloganom Moč vetra, sonca, vode in lesa. Za vse nas. Izberimo obnovljive vire energije. Ob tem v združenju Wind Europe ugotavljajo, da so v Evropski uniji lani postavili le polovico zmogljivosti vetrnih elektrarn glede na cilje podnebnega ukrepanja.

Slovenija k zmogljivostim evropskih vetrnih elektrarn lani ni prispevala popolnoma nič, na MOPE pa so letos oblikovali novo shemo podpor.