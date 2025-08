Zaradi neurja v Dalmaciji več pomorskih nesreč in odpoved Sinjske alke

Split in otoke v srednji Dalmaciji je v nedeljo zvečer zajelo močno neurje. Orkanski sunki vetra so povzročili več pomorskih nesreč, v katerih so gasilci rešili skupno 16 oseb. Nevihte z obilnim deževjem so prizadele tudi območje Sinja v dalmatinskem zaledju, kjer so za en teden preložili 310. Sinjsko alko, poročajo hrvaški mediji.

Na Hvaru je v nedeljo padlo več kot 20 litrov dežja na kvadratni meter, na območju otokov Biševo, Vis in Svetac pa se je zaradi močnih sunkov vetra prevrnilo oz. poškodovalo več plovil.

Najprej se je na otoku Biševo okoli 19.30 prevrnila jadrnica, s katere so gasilci rešili šest ljudi, so za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdili iz operativnega gasilskega centra v Splitu.

Uro kasneje se je zgodila nesreča v Komiži na Visu, kjer je v katamaran prodrla voda. Gasilci pa so s plovila rešili šest ljudi.

Na otoku Svetac se je nato nekaj pred 21. uro prevrnila še ena jadrnica, s katere so rešili štiri ljudi.

Tudi koncert Miroslava Škore v Splitu so odpovedali. FOTO: Nikola Brboleza/Cropix

Močno deževje je tik pred začetkom 310. Sinjske alke prizadelo tudi Sinj, kamor je v nedeljo zaradi tega dogodka prišel celoten državni vrh. Organizatorji so tekmovanje, v katerem jahači konjev v polnem galopu s kopjem poskušajo zadeti kovinski obroč, obešen na vrv, preložili na 10. avgust.

Tradicionalno viteško igro v Sinju vsako leto prirejajo na prvo avgustovsko nedeljo v spomin na obletnico zmage domačih bojevnikov nad turškimi osvajalci leta 1715. Od leta 2010 je vpisana na seznam Unescove nematerialne kulturne dediščine.